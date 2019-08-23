Анна Хилькевич и ее супруг Артур Волков пригласили в гости рэпера T-killah (настоящее имя Александр Тарасов). Друг семейства начал играть с их старшей дочкой Арианной и полностью заслужил доверие малышки. Вместе с трехлетней девочкой рэп-исполнитель прыгал с дивана на подушки, чем очень развеселил актрису и ее мужа.
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Забавный ролик со странной разновозрастной парочкой в Instagram опубликовала Анна Хилькевич. Звезду «Универа» поразило, насколько одновременно абсурдно и мило выглядит игра взрослого T-killah и маленькой Арианны. Вдобавок ко всему во время баловства дочка актрисы заявила, что T-killah отныне — хомячок.
«У меня дома происходит нечто странное. T-killah с Арианной прыгают на подушки. Что?! Пожалуй, оставлю нашего нового бебиситтера-хомячка тут на память», — поделилась с подписчиками знаменитость.
Поклонники семьи Анна Хилькевич пришли в восторг от их новой 30-летней «няни» мужского пола в спортивных штанах и толстовке.
«Такие лапули!»
«Очень милые»;
«Хороший дуэт будет»;
«Крутой нянь!» — написали фолловеры.
Однако некоторым поведение рэпера T-killah показалось глупым и неуместным.
«Здоровый мужик вроде! Как дите на подушку ногами прыгает», — возмутился подписчик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич украдкой подсмотрела занятие няни со своей дочкой.