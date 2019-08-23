Ольга Бузова уже десять дней живет на Бали. На острове певица участвует в съемках нового телепроекта. В перерывах между работой, звезда позволяет себе развлечься на пляже. Ведущая «Дома-2» физически не может обойтись без размещения кадров с отдыха в Instagram. На этот раз артистка опубликовала видео, на котором пытается зайти в холодный океан.

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«Ловлю момент! Никогда не откладываю на потом, то, что можно сделать сейчас. Живите настоящим: здесь и сейчас», — подписала пост знаменитость.

Подписчики Ольги Бузовой, кажется, вообще не способны оставлять позитивных комментариев. Никто не обратил внимания на сексуальный шоколадный загар звезды, на ее потрясающую фигуру и, в конце концов, на прекрасное побережье Бали. Зато фолловеры тут же нашли в знаменитости изъян — многим не понравилась походка певицы.

«Ваша манера оставлять попу назад делает вас неуклюжей уточкой!»

«Оля, почему ты в купальниках, как утка ходишь, отставив хвост?»

«Почему ты как-то странно ходишь и стоишь, под углом? Отпячивая попу назад?» — вопрошают пользователи соцсети.

Однако «неправильная» походка не единственный «косяк», который обнаружили юзеры на видео Ольги Бузовой. Многие комментаторы всерьез предположили, что на Бали звезда злоупотребляет алкогольными напитками.

«Поддатая что ли?»

«Оль, ты бухая?»

«Она всегда бухая!» — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru писал о самых популярных клипах Ольги Бузовой.