Жена Юдашкина показала семейное поместье за 200 миллионов рублей

Валентин Юдашкин провел лето в Израиле в компании своей супруги Марины, дочки Гали и двух внучат — Толи и Аркадия. Недавно звездное семейство вернулось на родину. Супруга кутюрье очевидно сильно скучала по дому, потому что сразу после приезда в Россию опубликовала в Instagram снимок из подмосковного поместья.

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На фотографии Марина Юдашкина позирует на летней террасе с плетеной мебелью в простом элегантном платье в черно-белую клетку. Позади знаменитости виднеются деревья, тропинки, кустарники — все, что сообщает подписчикам — особняк кутюрье находится в прекрасном экологичном месте.

«Добрый день! Дома», — подписала пост жена модельера.

Инсайдеры утверждают, что стоимость загородного поместья четы Юдашкиных составляет порядка 200 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Однако подписчиков знаменитости впечатлила не столько придомовая территория элитной недвижимости, сколько красота жены кутюрье. Поклонники Марины Юдашкиной в очередной раз поразились элегантности и простоте женщины. Фанатов удивляет, как 61-летняя супруга модельера может выглядеть так роскошно в обыкновенном клетчатом платье.

«Такая вы всегда элегантная! Вроде простого кроя платье, а выглядит потрясающе!»

«На такой фигуре все что угодно будет смотреться потрясающе!»

«Ваша элегантность просто потрясает! Вроде простые, незамысловатые фасоны, а выглядят сногсшибательно на вас!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Юдашкина поразила публику отличной формой на пляже.