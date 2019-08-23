Видео: Самбурская и Рудова предстали в образе бородатых альфа-самцов

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская разместила в Instagram юмористическое видео. В ролике актриса вместе со своей подругой Натальей Рудовой предстали в образах бородатых альфа-самцов. Артистки комично пытались разговаривать мужскими голосами и представились зрителям, как Анастас Самбурской и Кончита Рудова. Преобразились кино-дивы благодаря фильтрам в соцсети.

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«Нормальные мужики тусуются!» — дерзко заявили артистки в ролике.

В подписи к видео Настасья Самбурская призналась, что не может без смеха пересматривать кадры, на которых они с Рудовой перевоплотились в мужчин.

Настасья Самбурская в последнее время любит удивлять поклонников необычными образами. Недавно актриса предстала перед фанатами кардинально сменив имидж с горячей брюнетки на нежную блондинку. Подписчики настолько поразились смене цвета волос кумира, что тоже невольно сравнили ее с мужчиной — Тарзаном — Сергеем Глушко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Настасья Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо.