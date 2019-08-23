Галкин показал фото романтического ужина при свечах на берегу моря

Максим Галкин опубликовал в Instagram душевное фото, на котором компания из четырех неразлучных друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале. Во главе стола восседает Алла Пугачева, слева от нее сидит улыбающийся супруг, а по правую руку Примадонны уютно расположились Лайма Вайкуле и ее муж Андрей.

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«Свеча горела на столе, свеча горела», — процитировал юморист в подписи к фото Бориса Пастернака.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики Максима Галкина пришли в восторг от трогательного фото, на котором звездные друзья собрались за одним столом. Многие отметили, что Алла Пугачева находится в прекрасной форме и выглядит гораздо моложе своих лет. Снимок показался фанатам знаменитостей теплым и уютным.

«Алла — красавица!»

«Так уютно»;

«Очень душевное фото»;

«Максим, Алла моложе тебя выглядит. Круто! Вы суперские!» — написали фолловеры.

Алла Борисовна действительно потрясающе выглядит на фотографии. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, певица ни капли не уступает в красоте и обаянии супругу Максиму Галкину.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники пришли в восторг от отдохнувших Галкина и Пугачевой.