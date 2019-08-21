«Выглядите супер»: Поклонники в восторге от отдохнувших Галкина и Пугачевой

Поклонники семьи юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой завели в Instagram несколько фан-страниц для каждого члена семьи и ежедневно публикуют там их лучшие кадры. В среду, 21 августа, на фан-странице Лизы Галкиной появилась общая фотография комика и Примадонны, на которой супруги находятся на отдыхе.

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Instagram @elizaveta_galkinaa

«Здоровья вам обоим», — прокомментировал один из пользователей.

«Какие они замечательные родители, всегда смотрю и радуюсь», — признался другой.

«Красавцы, выглядите супер», — добавил юзер.

Также 21 августа поклонники Галкина и Пугачевой нашли редкий снимок певицы с дочерью Лизой.

Ранее 5-tv.ru публиковал эту фотографию, растрогавшую подписчиков фан-страницы.