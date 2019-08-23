Выжившие в страшном ДТП в Петербурге в шоке от решения суда, выпустившего виновника аварии из СИЗО

Мурад Касимов, устроивший страшное ДТП на Невском проспекте в Петербурге зимой 2019 года, до сих пор так и не принес извинений тем пострадавшим, которые остались в живых. Об этом 5-tv.ru рассказали Елена и Павел Трещевы.

Супруги вспоминают, что в тот злополучный день они возвращались через Петербург в Москву из заграничной поездки. Между самолетом и поездом у Трещевых было несколько часов свободного времени, поэтому Елена и Павел отправились в знакомое им заведение, чтобы перекусить. Однако дойти до конечного пункта так и не удалось.

«Мы шли по Невскому. Это было все очень внезапно. Я вроде бы не терял сознания, но не понял, как это произошло — как будто ураган пронесся», — вспоминает Павел.

Елена признается, что момент аварии практически не помнит — включилась защитная реакция организма. Сам виновник ДТП при этом до сих пор даже не извинился.

«Ни извинений, ни моральных компенсаций. Единственное — звонил нам адвокат на второй-третий день. Но нельзя сказать, что были извинения. Больше было только слов, что будет компенсация. На деле никакой компенсации не было — только через суд. И дай Бог, чтобы он выплачивал», — рассказывают Терещевы.

5-tv.ru

Елена до сих пор не оправилась от ДТП — травмы оказались слишком тяжелыми. Врачи буквально по частям собрали девушке переломанные кости, но впереди еще долгий курс реабилитации и несколько операций. При этом медики не обещают, что травмы, полученные в результате аварии, не отразятся в будущем на здоровья Елены Трещевой.

После решения суда 23 августа, согласно которому Касимов вышел из СИЗО, причин для волнений у Елены и Павла только добавилось.

До 22 октября 2019 года обвиняемому запрещается покидать жилье ночью, управлять транспортом, использовать все виды транспорта (кроме общественного), посещать увеселительные заведения, а также участвовать в массовых мероприятиях.

Терещевы опасаются, что поскольку Мурад Касимов является гражданином другого государства, ограничения в передвижении по городу не станут для него преградой, чтобы покинуть страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчину, который в феврале устроил массовое ДТП, приведшее к смерти двух человек, спустя полгода выпустили из СИЗО по решению суда.