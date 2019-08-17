Дарья Мороз показала неприличный жест, раскритиковав «желтых друзей»

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост и посвятила его работникам «желтой прессы».
«Милые мои желтые друзья! Займитесь в конце концов журналистикой, вместо того, чтобы выуживать фразы из контекста, писать чушь и пыхтеть над созданием броских заголовков!» — написала артистка (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)
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Не исключено, что Дарья Мороз таким образом отреагировала на новости о том, что в браке с режиссером Константином Богомоловым она зарабатывала больше супруга, что, впрочем, не такая уж редкость. Однако впоследствии все изменилось, как рассказала актриса в эфире ток-шоу, посвященному второй части «Содержанок».
Поклонники Дарьи Мороз поддержали любимую актрису в комментариях.
«Всех в сад! Обожаем! Любим! В обиду не дадим!»
«Достойный и тактичный посыл в сад… Браво, Дарья»;
«Даша, вы очень достойная! Мы, ваши поклонники очень вас любим»; — написали фолловеры.
А некоторые даже предложили неожиданное решение.
«Обзаведитесь любовницей! Отвлекающий маневр», — дал совет один из юзеров.
Ранее Дарья Мороз призналась, что содержала Константина Богомолова. Актриса рассказала о семейной жизни с бывшим супругом в рамках ток-шоу.