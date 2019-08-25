Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Налаживание благоприятной атмосферы в семье — важная тема для вас, Раки, на этой неделе. Первым делом избавьтесь от старых обид и нелепых подозрений. Возможны проблемы со старшим поколением, но там достаточно будет слов и ласковых объятий. Постарайтесь понять своих обидчиков, поставьте себя на их место и, возможно вы поймете, что в чем-то сами были неправы.

Термин «безусловная любовь» часто используется, но что он на самом деле означает? И как научиться любить безоговорочно? Вы не можете переделать человечество, Близнецы . Вы можете лишь показать им истину. Только ненавязчиво, мягко. Отказ от ваших надуманных представлений и принятие ваших близких, со всеми их недостатками, может значительно улучшить вашу жизнь, да и их тоже. Если есть что-то, что вы хотели сказать в любви, раскройте свое сердце близкому человеку.

У каждого из нас свои проблемы и печали. Если кто-то по-настоящему близкий вам до сих пор не увидел вашей любви, не торопитесь, дайте возможность этому человеку самому разобраться в своем сердце и разуме. Те, кто действительно вам нужен, обязательно придет в вашу жизнь. Однако если вы думаете, что это всего лишь отговорки, и кто-то просто использует вас по мере собственной необходимости, то переосмыслите свои отношения. Не рвите себе жилы за того, кто не сделает этого же ради вас.

Часто именно наши самый близкий круг испытывает нас на прочность больше всего. Овен — каждый в этой жизни поступает в силу своего разумения этого мира. Поставьте себя на место другого человека, чего бы вам это ни стоило. Это поможет понять, что они чувствуют. Не нам быть судьями наших друзей и родных, даже если они, по нашему мнению, идут в совершенно неверном направлении. Принятие — прекрасный подарок, являющийся залогом настоящей безусловной любви.

Рыбы, расправьте крылья. Страстные натуры, сегодня самое время разделить самые яркие эмоции со своей семьей. Одиноким хорошо бы провести время в большой шумной компании — есть вероятность, что эти посиделки станут началом нового романа. Овен, дайте своему окружению возможность быть честными с вами — примите их такими какие они есть. Поставьте себя на их место на секунду, чтобы увидеть мир их глазами.

Лев — гороскоп на сегодня, 25 августа

Когда вы раскрываетесь навстречу любви, вы расчищаете вокруг себя место для правильных людей, которые сделают вашу жизнь более насыщенной и сделает вас более счастливыми. Пришло время навести порядок в романтическом аспекте вашей жизни. Если вы давно никак не выражали свою любовь, произнесите волшебные слова. Что за жизнь без небольшого количества адреналина? Перемежайте огонь с нежностью и чувственными играми.

Космический совет: ничто не принесет вам больше радости, чем выражение того, что у вас на сердце.

Дева — гороскоп на сегодня, 25 августа

Если вы уже давно состоите в клубе для одиноких, пора покидать это место грусти. С таким количеством волшебства в атмосфере вокруг вас, встреча с «принцем на белом коне» всего лишь вопрос времени. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках. Все мы изо дня в день меняемся. Вы сделали целительную работу, Дева. Будьте готовы привлечь партнера, который будет на той же частоте, что и вы. Для тех, кто вместе давным-давно, сейчас самое время сделать ваши отношения глубже и полнокровнее. Ваша любовь развивается с течением времени, и в этом ее магия.

Космический совет: любовь в воздухе.

Весы — гороскоп на сегодня, 25 августа

Несколько направлений деятельности в извечном стремлении объять необъятное — проклятие современного общества. Если вы сейчас заняты во множестве проектов, сейчас самое время остановиться и осмотреться, возможно пришла пора менять не просто работу, а вообще — сферу деятельности. Проект, который вы считали недоступным из-за ваших незначительных способностей, заслуживает вашего пристального внимания. Весы, пересмотрев свои приоритеты, вы сможете победить.

Космический совет: пересмотрите свои приоритеты. Направьте энергию на самый ценный проект.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 25 августа

Отлив всегда сопровождается потоком — правило, которое также применимо к деньгам. Если вы не очень ладите с финансовым вопросом, не отчаивайтесь. Большой бонус в пути, награда ждет вас. Главный секрет продолжительности вашего успеха — не спешить почивать на лаврах и продолжать неустанно работать для достижения своей цели. Ты знаешь, что они говорят, Скорпион? Удача любит дерзких.

Космический совет: учитесь на прошлых ошибках. Это может принести материальные блага.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 25 августа

Стремление к высшим знаниям — важная тема для вас. Будьте в курсе направлений, которые просто созданы для вас. Они выведут вас на ту дорогу, которая и приблизит к мечте. Сейчас удачное время для учебы. Если же вас избрали на роль гуру, поверьте в себя, вы справитесь.

Космический совет: для вас открывается дверь высшего образования.

Козерог — гороскоп на сегодня, 25 августа

Интуиция — это мощное оружие в ваших руках, и вы более интуитивны, чем вам казалось. Это не повод, чтобы идти в прорицатели или в толкователи снов. Используйте эту силу, чтобы подняться еще на несколько ступеней выше по карьер периоду жизни в изобилии и процветании. Космический совет: принимая решения, руководствуясь вашей интуицией, это поможет добиться успеха.

Водолей — гороскоп на сегодня, 25 августа

Вы долго и упорно трудились, пришло время пожинать плоды. Это время вашей личной победы, а потому: «Шампанское в студию!» Сорите деньгами и сибаритствуйте, у вас для этого есть все возможности. И не переставайте рисковать. Сейчас любой самый смелый шаг не приведет вас на край обрыва, но поставит вас на вершину горы. Но риск должен быть хорошо просчитан.

Космический совет: стоя на краю обрыва? Сделай прыжок веры.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 25 августа

Рыбы, расправьте крылья. Страстные натуры, сегодня самое время разделить самые яркие эмоции со своей семьей. Одиноким хорошо бы провести время в большой шумной компании — есть вероятность, что эти посиделки станут началом нового романа. В путешествии ведите себя как аборигены, это изменит ваше представление о мире. Рост и расширение — ваши модные слова в вопросах, связанных с работой. Пришло время размыть и географические границы в вашей профессиональной жизни.

Космический совет: путешествие и любые новые для вас сферы жизни лучше делать вместе со своей семьей.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября.