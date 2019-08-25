Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Рыбы, расправьте крылья. Страстные натуры, сегодня самое время разделить самые яркие эмоции со своей семьей. Одиноким хорошо бы провести время в большой шумной компании — есть вероятность, что эти посиделки станут началом нового романа. Овен, дайте своему окружению возможность быть честными с вами — примите их такими какие они есть. Поставьте себя на их место на секунду, чтобы увидеть мир их глазами.
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Овен — гороскоп на сегодня, 25 августа
Часто именно наши самый близкий круг испытывает нас на прочность больше всего. Овен — каждый в этой жизни поступает в силу своего разумения этого мира. Поставьте себя на место другого человека, чего бы вам это ни стоило. Это поможет понять, что они чувствуют. Не нам быть судьями наших друзей и родных, даже если они, по нашему мнению, идут в совершенно неверном направлении. Принятие — прекрасный подарок, являющийся залогом настоящей безусловной любви.
Космический совет: подарите своим друзьям и родным подарок принятия.
Телец — гороскоп на сегодня, 25 августа
У каждого из нас свои проблемы и печали. Если кто-то по-настоящему близкий вам до сих пор не увидел вашей любви, не торопитесь, дайте возможность этому человеку самому разобраться в своем сердце и разуме. Те, кто действительно вам нужен, обязательно придет в вашу жизнь. Однако если вы думаете, что это всего лишь отговорки, и кто-то просто использует вас по мере собственной необходимости, то переосмыслите свои отношения. Не рвите себе жилы за того, кто не сделает этого же ради вас.
Космический совет: дайте своим близким возможность самим разобраться в своем сердце и разуме.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 25 августа
Космический совет:
Рак — гороскоп на сегодня, 25 августа
Налаживание благоприятной атмосферы в семье — важная тема для вас, Раки, на этой неделе. Первым делом избавьтесь от старых обид и нелепых подозрений. Возможны проблемы со старшим поколением, но там достаточно будет слов и ласковых объятий. Постарайтесь понять своих обидчиков, поставьте себя на их место и, возможно вы поймете, что в чем-то сами были неправы.
Космический совет:
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Лев — гороскоп на сегодня, 25 августа
Когда вы раскрываетесь навстречу любви, вы расчищаете вокруг себя место для правильных людей, которые сделают вашу жизнь более насыщенной и сделает вас более счастливыми. Пришло время навести порядок в романтическом аспекте вашей жизни. Если вы давно никак не выражали свою любовь, произнесите волшебные слова. Что за жизнь без небольшого количества адреналина? Перемежайте огонь с нежностью и чувственными играми.
Космический совет:
Дева — гороскоп на сегодня, 25 августа
Если вы уже давно состоите в клубе для одиноких, пора покидать это место грусти. С таким количеством волшебства в атмосфере вокруг вас, встреча с «принцем на белом коне» всего лишь вопрос времени. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках. Все мы изо дня в день меняемся.
Космический совет: любовь в воздухе.
Весы — гороскоп на сегодня, 25 августа
Несколько направлений деятельности в извечном стремлении объять необъятное — проклятие современного общества. Если вы сейчас заняты во множестве проектов, сейчас самое время остановиться и осмотреться, возможно пришла пора менять не просто работу, а вообще — сферу деятельности. Проект, который вы считали недоступным из-за ваших незначительных способностей, заслуживает вашего пристального внимания. Весы, пересмотрев свои приоритеты, вы сможете победить.
Космический совет: пересмотрите свои приоритеты. Направьте энергию на самый ценный проект.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 25 августа
Космический совет: учитесь на прошлых ошибках. Это может принести материальные блага.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 25 августа
Космический совет:
Козерог — гороскоп на сегодня, 25 августа
Интуиция — это мощное оружие в ваших руках, и вы более интуитивны, чем вам казалось. Это не повод, чтобы идти в прорицатели или в толкователи снов. Используйте эту силу, чтобы подняться еще на несколько ступеней выше по карьер периоду жизни в изобилии и процветании.
Космический совет: принимая решения, руководствуясь вашей интуицией, это поможет добиться успеха.
Водолей — гороскоп на сегодня, 25 августа
Вы долго и упорно трудились, пришло время пожинать плоды. Это время вашей личной победы, а потому: «Шампанское в студию!» Сорите деньгами и сибаритствуйте, у вас для этого есть все возможности. И не переставайте рисковать. Сейчас любой самый смелый шаг не приведет вас на край обрыва, но поставит вас на вершину горы. Но риск должен быть хорошо просчитан.
Космический совет:
Рыбы — гороскоп на сегодня, 25 августа
Рыбы, расправьте крылья. Страстные натуры, сегодня самое время разделить самые яркие эмоции со своей семьей. Одиноким хорошо бы провести время в большой шумной компании — есть вероятность, что эти посиделки станут началом нового романа. В путешествии ведите себя как аборигены, это изменит ваше представление о мире.
Космический совет: путешествие и любые новые для вас сферы жизни лучше делать вместе со своей семьей.
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