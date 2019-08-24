Екатерина Варнава часто радует поклонников своим чувством юмора не только на сцене, но и в повседневной жизни. Сейчас звезда Comedy Woman отдыхает в Сочи. О начале каникул звезда сообщила в свойственной ей манере.

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На своей странице в Instagram Варнава опубликовала забавный ролик. На видео мопс в детском плавательном круге в виде акулы плавает в бассейне, на фоне играет зажигательная музыка.

«Итак, я в Сочи», — резюмировала Екатерина.

Поклонники в комментариях решили посоревноваться со своим кумиром в острословии и принялись шутить в комментариях.

«То случай, когда прямо в Сочи акула не съела, но понадкусывала мопса»;

«Этот пес живет лучше меня», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Варнава исполнила коронный танец Бузовой.