Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
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Вы — не тени прошлого, Тельцы. Близнецы, спонтанность сегодня ваш лучший друг. Прекратите разыгрывать жертву, Водолеи!
Овен — гороскоп на сегодня, 24 августа
Возможность быть своего рода хамелеоном дает свои преимущества, особенно в сфере творчества. Но что происходит, когда вы пытаетесь перенести эту способность на отношения и стараетесь проявить черту, которая как вы считаете, делает вас неотразимым? Вы становитесь жертвой игры на недостоверность. Остерегайтесь этого, Овны, и избегайте общения с теми, кто не спешит раскрыть душу перед вами. Рано или поздно вы осознаете, что такое общение — только иллюзия.
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Космический совет: избегайте общения с теми, кто не спешит раскрыть душу перед вами.
Телец — гороскоп на сегодня, 24 августа
Вы — не тени прошлого, Тельцы. Вы — не боль, отторжение или страх, через который вы прошли. Вы — любовь в чистом виде. Имейте это ввиду каждый раз, когда испытания и невзгоды пытаются вас сломить. Сегодняшний день приносит с собой великолепный сдвиг в вашей внутренней и внешней реальности. Визуализация — хороший способ с энергиями, которые наполняют вас сегодня.
Космический совет: поверьте в себя и не поддавайтесь трудностям.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 24 августа
Если вы неожиданно почувствуете желание сесть в автобус и уехать неизвестно куда — действуйте без промедления. Спонтанность сегодня ваш лучший друг. В вашем окружении есть человек, который постоянно срывает все планы из-за внезапных идей? Возьмите его с собой!
Космический совет: следуйте спонтанным желаниям.
Рак — гороскоп на сегодня, 24 августа
Вы — не ваш цвет кожи. Не ваша религия, родословная или пол. Вы — не коллективный опыт вашего прошлого. Эта глава вашей жизни требует большей степени самовыражения и творческой свободы. Думайте о себе как о человеке, который бунтует ради своей цели. Как и любой, кто осмелится бросить вызов нормам, вы столкнетесь с сопротивлением со стороны окружающих. Не позволяйте этому помешать вам стать единорогом.
Космический совет: не бойтесь осуждения — действуйте!
Лев — гороскоп на сегодня, 24 августа
«Слишком много» — это сколько для вас, Львы? Где пора провести черту? Остерегайтесь делать «слишком много» — в работе и в личной жизни — иначе быстро окажетесь на пределе. Хорошим способом выпустить пар станет йога или медитация. Предпочитаете сбрасывать лишний адреналин более активно? Тогда пробежка — ваш вариант!
Космический совет: не берите на себя слишком много и позвольте себе отдохнуть.
Дева — гороскоп на сегодня, 24 августа
Звезды напоминают: ваши чувства всегда имеют значение! Зачем вы скрываете то, что чувствуете? Почему вы молчите о том, что испытываете? Если вы не можете найти для этого правильных слов — побудьте немного наедине с собой и правильный ответ придет сам.
Космический совет: не молчите о своих чувствах.
Весы — гороскоп на сегодня, 24 августа
Вы близки к завершению цикла и переходу к следующему этапу, Весы. Готовы вы или нет, но вас ждут большие перемены. Будьте нежны с собой и отдыхайте. Путешествия могут стать для вас темой недели — звезды не видят причин останавливаться. В вашем списке дел на сегодня обязательно должно появиться планирование вашего следующей поездки, желательно за пределы страны.
Космический совет: добавьте планирование путешествия в свой список дел.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 24 августа
Иногда просто нужно зажечь свечи и погрузиться в себя, Скорпионы. Позвольте себе почувствовать все, что вы подавляете, во всей полноте. Есть только один способ позволить высшей мудрости восторжествовать. Тишина сегодня для вас дороже золота.
Космический совет: побудьте наедине с собой.
Евпатий Коловрат: что ни в коем случае нельзя делать 24 августа
Стрелец — гороскоп на сегодня, 24 августа
Ваш дом — ваше убежище, Стрельцы. Место, где вы можете создавать, внедрять инновации и быть тем, кто вы есть. Подумайте о том, как создать среду, которая вдохновляет вас и поддерживает ваши самые высокие цели. Некоторым из вас стоит сегодня заняться вопросами недвижимости — если вы нашли вариант, который отзывается в вашей душе, действуйте.
Космический совет: займитесь вопросами недвижимости.
Козерог — гороскоп на сегодня, 24 августа
В этой истории нет победителей, Козероги. Помните, что вы ставите под угрозу свое психическое и эмоциональное благополучие, пытаясь оставить последнее слово за собой. Звезды просят вас воспользоваться высшей мудростью — силой безусловной любви и отсутствия суждений.
Космический совет: примите любимого человека таким, какой он есть.
Водолей — гороскоп на сегодня, 24 августа
Прекратите разыгрывать жертву, Водолеи! Вы ведь прекрасно знаете, как именно вырваться из порочного круга, в котором вы снова оказались. Может ли общение или его отсутствие играть роль дьявола в ваших отношениях? Поговорите с любимым человеком о вещах, которые заставляют вас чувствовать себя уязвимыми.
Космический совет: хватит уже прибедняться!
Рыбы — гороскоп на сегодня, 24 августа
Цитата Брене Брауна для вас, дорогие Рыбы:
Космический совет: откройтесь тому, кем дорожите.
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