Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

Жена Юдашкина показала семейное поместье за 200 миллионов рублей Вы — не тени прошлого, Тельцы. Близнецы, спонтанность сегодня ваш лучший друг. Прекратите разыгрывать жертву, Водолеи!



Овен — гороскоп на сегодня, 24 августа

Возможность быть своего рода хамелеоном дает свои преимущества, особенно в сфере творчества. Но что происходит, когда вы пытаетесь перенести эту способность на отношения и стараетесь проявить черту, которая как вы считаете, делает вас неотразимым? Вы становитесь жертвой игры на недостоверность. Остерегайтесь этого, Овны, и избегайте общения с теми, кто не спешит раскрыть душу перед вами. Рано или поздно вы осознаете, что такое общение — только иллюзия.

.

Космический совет: избегайте общения с теми, кто не спешит раскрыть душу перед вами.

Телец — гороскоп на сегодня, 24 августа

Вы — не тени прошлого, Тельцы. Вы — не боль, отторжение или страх, через который вы прошли. Вы — любовь в чистом виде. Имейте это ввиду каждый раз, когда испытания и невзгоды пытаются вас сломить. Сегодняшний день приносит с собой великолепный сдвиг в вашей внутренней и внешней реальности. Визуализация — хороший способ с энергиями, которые наполняют вас сегодня.

Космический совет: поверьте в себя и не поддавайтесь трудностям.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 24 августа

Если вы неожиданно почувствуете желание сесть в автобус и уехать неизвестно куда — действуйте без промедления. Спонтанность сегодня ваш лучший друг. В вашем окружении есть человек, который постоянно срывает все планы из-за внезапных идей? Возьмите его с собой!

Космический совет: следуйте спонтанным желаниям.

Рак — гороскоп на сегодня, 24 августа

Вы — не ваш цвет кожи. Не ваша религия, родословная или пол. Вы — не коллективный опыт вашего прошлого. Эта глава вашей жизни требует большей степени самовыражения и творческой свободы. Думайте о себе как о человеке, который бунтует ради своей цели. Как и любой, кто осмелится бросить вызов нормам, вы столкнетесь с сопротивлением со стороны окружающих. Не позволяйте этому помешать вам стать единорогом.

Космический совет: не бойтесь осуждения — действуйте!