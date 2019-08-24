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  4. Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

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Суббота, 24 августа, для многих знаков зодиака станет днем, посвященным восстановлению внутренней гармонии.

Фото : 5-tv.ru

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

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Вы — не тени прошлого, Тельцы. Близнецы, спонтанность сегодня ваш лучший друг. Прекратите разыгрывать жертву, Водолеи!


Овен — гороскоп на сегодня, 24 августа

Возможность быть своего рода хамелеоном дает свои преимущества, особенно в сфере творчества. Но что происходит, когда вы пытаетесь перенести эту способность на отношения и стараетесь проявить черту, которая как вы считаете, делает вас неотразимым? Вы становитесь жертвой игры на недостоверность. Остерегайтесь этого, Овны, и избегайте общения с теми, кто не спешит раскрыть душу перед вами. Рано или поздно вы осознаете, что такое общение — только иллюзия.

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Космический совет: избегайте общения с теми, кто не спешит раскрыть душу перед вами.

Телец — гороскоп на сегодня, 24 августа

Вы — не тени прошлого, Тельцы. Вы — не боль, отторжение или страх, через который вы прошли. Вы — любовь в чистом виде. Имейте это ввиду каждый раз, когда испытания и невзгоды пытаются вас сломить. Сегодняшний день приносит с собой великолепный сдвиг в вашей внутренней и внешней реальности. Визуализация — хороший способ с энергиями, которые наполняют вас сегодня.

Космический совет: поверьте в себя и не поддавайтесь трудностям.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 24 августа

Если вы неожиданно почувствуете желание сесть в автобус и уехать неизвестно куда — действуйте без промедления. Спонтанность сегодня ваш лучший друг. В вашем окружении есть человек, который постоянно срывает все планы из-за внезапных идей? Возьмите его с собой!

Космический совет: следуйте спонтанным желаниям.

Рак — гороскоп на сегодня, 24 августа

Вы — не ваш цвет кожи. Не ваша религия, родословная или пол. Вы — не коллективный опыт вашего прошлого. Эта глава вашей жизни требует большей степени самовыражения и творческой свободы. Думайте о себе как о человеке, который бунтует ради своей цели. Как и любой, кто осмелится бросить вызов нормам, вы столкнетесь с сопротивлением со стороны окружающих. Не позволяйте этому помешать вам стать единорогом.

Космический совет: не бойтесь осуждения — действуйте!

 

Лев — гороскоп на сегодня, 24 августа

«Слишком много» — это сколько для вас, Львы? Где пора провести черту? Остерегайтесь делать «слишком много» — в работе и в личной жизни — иначе быстро окажетесь на пределе. Хорошим способом выпустить пар станет йога или медитация. Предпочитаете сбрасывать лишний адреналин более активно? Тогда пробежка — ваш вариант!

Космический совет: не берите на себя слишком много и позвольте себе отдохнуть.

Дева — гороскоп на сегодня, 24 августа

Звезды напоминают: ваши чувства всегда имеют значение! Зачем вы скрываете то, что чувствуете? Почему вы молчите о том, что испытываете? Если вы не можете найти для этого правильных слов — побудьте немного наедине с собой и правильный ответ придет сам.

Космический совет: не молчите о своих чувствах.

Весы — гороскоп на сегодня, 24 августа

Вы близки к завершению цикла и переходу к следующему этапу, Весы. Готовы вы или нет, но вас ждут большие перемены. Будьте нежны с собой и отдыхайте. Путешествия могут стать для вас темой недели — звезды не видят причин останавливаться. В вашем списке дел на сегодня обязательно должно появиться планирование вашего следующей поездки, желательно за пределы страны.

Космический совет: добавьте планирование путешествия в свой список дел.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 24 августа

Иногда просто нужно зажечь свечи и погрузиться в себя, Скорпионы. Позвольте себе почувствовать все, что вы подавляете, во всей полноте. Есть только один способ позволить высшей мудрости восторжествовать. Тишина сегодня для вас дороже золота.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

Евпатий Коловрат: что ни в коем случае нельзя делать 24 августа

Стрелец — гороскоп на сегодня, 24 августа

Ваш дом — ваше убежище, Стрельцы. Место, где вы можете создавать, внедрять инновации и быть тем, кто вы есть. Подумайте о том, как создать среду, которая вдохновляет вас и поддерживает ваши самые высокие цели. Некоторым из вас стоит сегодня заняться вопросами недвижимости — если вы нашли вариант, который отзывается в вашей душе, действуйте.

Космический совет: займитесь вопросами недвижимости.

Козерог — гороскоп на сегодня, 24 августа

В этой истории нет победителей, Козероги. Помните, что вы ставите под угрозу свое психическое и эмоциональное благополучие, пытаясь оставить последнее слово за собой. Звезды просят вас воспользоваться высшей мудростью — силой безусловной любви и отсутствия суждений.

Космический совет: примите любимого человека таким, какой он есть.

Водолей — гороскоп на сегодня, 24 августа

Прекратите разыгрывать жертву, Водолеи! Вы ведь прекрасно знаете, как именно вырваться из порочного круга, в котором вы снова оказались. Может ли общение или его отсутствие играть роль дьявола в ваших отношениях? Поговорите с любимым человеком о вещах, которые заставляют вас чувствовать себя уязвимыми.

Космический совет: хватит уже прибедняться!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 24 августа

Цитата Брене Брауна для вас, дорогие Рыбы: «Мы культивируем любовь, когда позволяем нашим самым уязвимым и могущественным сторонам души быть видимыми для любимого человека». Помните об этом, но действуйте аккуратно, чтобы страх отторжения загрязнил сад, который вы так тщательно выращивали.

Космический совет: откройтесь тому, кем дорожите.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых гулящих мужских и женских знаков зодиака.

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Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

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