«Лапулечка»: Танец Натальи Рудовой в полотенце порадовал фанатов

Известная российская актриса Наталья Рудова не перестает восхищать своих поклонников красотой. Очередное видео, которым артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram, буквально лишило сна мужскую половину ее аудитории.

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В кадре Рудова танцует под томную музыку, игриво глядя в камеру. Пикантности ролику придает то, что на Наталье нет ничего, кроме белоснежного полотенца, которое актриса кокетливо придерживает на груди одной рукой.

«Как всегда прекрасна!»

«Хочу быть твоим мужем!»

«Лапулечка», — восторгаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Наталья Рудова пожаловалась на серьезные проблемы со сном, которые преследуют ее уже много лет.