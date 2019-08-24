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  4. «Лапулечка»: Танец Натальи Рудовой в полотенце порадовал фанатов

«Лапулечка»: Танец Натальи Рудовой в полотенце порадовал фанатов

, 13:29 Видео 518

Пикантным роликом звезда поделилась в социальной сети.

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Фото, видео : Instagram @rudovanata

Известная российская актриса Наталья Рудова не перестает восхищать своих поклонников красотой. Очередное видео, которым артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram, буквально лишило сна мужскую половину ее аудитории.

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В кадре Рудова танцует под томную музыку, игриво глядя в камеру. Пикантности ролику придает то, что на Наталье нет ничего, кроме белоснежного полотенца, которое актриса кокетливо придерживает на груди одной рукой.

«Как всегда прекрасна!»

«Хочу быть твоим мужем!»

«Лапулечка», — восторгаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Наталья Рудова пожаловалась на серьезные проблемы со сном, которые преследуют ее уже много лет.

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