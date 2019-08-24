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  4. Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк

Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк

, 11:42 69

Две звезды встретились на открытии ювелирного салона в Ереване.

Фото : Viva.ua

В сети уже давно муссируются о слухи о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Сплетни основывались на том, что журналисты разглядели якобы шрам от биопсии у звезды на шее. Он появился, как говорят, еще в апреле 2019 года. Тогда же звезда сериала «Моя прекрасная няня» последний раз появилась на публике, передает News.ru.

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Недавно телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала сплетни и рассказала, что видела Анастасию Заворотнюк на открытии ювелирного салона в Ереване в апреле 2019 года. Однако, по словам знаменитости, она не заметила никаких шрамов на шее актрисы. Она выглядела отлично и ни на что не жаловалась. Разве что Заворотнюк посетовала, что сильно переела — слишком в Армении все вкусно.

«Я бы очень хотела, чтобы все это оказалось выдумкой и ерундой. Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали», — отметила Анфиса в интервью «Комсомольской правде».

Ранее концертный директор Заворотнюк ответил на слухи об онкологическом заболевании актрисы.

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