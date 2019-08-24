  1. Пятый канал
  4. Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

, 8:28 128

Алексея Ануфриева сбила машина в городе Скопине.

Фото : tambov.er.ru

Заместитель администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в результате ДТП в городе Скопине Рязанской области. В субботу, 24 августа, чиновника сбил автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамбова Надежду Пилипенко.

По информации издания, трагедия произошла на 266-м километре трассы М6 Москва — Астрахань в Скопине, когда чиновник переходил дорогу в неположенном месте.

«В ДТП в городе Скопине Рязанской области трагически погиб — был сбит проезжающей машиной — заместитель главы администрации Тамбова Алексей Николаевич Ануфриев. Он отвечал в администрации области за вопросы экономики, работал с 2017 года», — сказала собеседница агентства.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По данным экстренных служб города, возможно, погибший приехал в местность рейсовым автобусом «Москва — Тамбов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе «Волгоград — Москва» в субботу, 24 августа, около четырех часов утра столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии три человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

Последние новости

8:58
«Несет не туда»: поклонники гадают о смысле фотографий Дарьи Мороз
8:43
Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
8:28
Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области
8:21
Самолет рейса «Москва — Симферополь» вынужден был вернуться в Шереметьево
8:13
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
7:59
«Работать не пробовали?»: Лолита отчитала пожаловавшуюся на жизнь фанатку

Сейчас читают

Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!
«Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото
Бесконечные ноги Дарьи Пынзарь отвлекли фанатов от философских рассуждений

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги