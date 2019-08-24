Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

Заместитель администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в результате ДТП в городе Скопине Рязанской области. В субботу, 24 августа, чиновника сбил автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамбова Надежду Пилипенко.
По информации издания, трагедия произошла на 266-м километре трассы М6 Москва — Астрахань в Скопине, когда чиновник переходил дорогу в неположенном месте.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. По данным экстренных служб города, возможно, погибший приехал в местность рейсовым автобусом «Москва — Тамбов».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что