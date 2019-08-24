Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

Заместитель администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в результате ДТП в городе Скопине Рязанской области. В субботу, 24 августа, чиновника сбил автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамбова Надежду Пилипенко.

По информации издания, трагедия произошла на 266-м километре трассы М6 Москва — Астрахань в Скопине, когда чиновник переходил дорогу в неположенном месте.

«В ДТП в городе Скопине Рязанской области трагически погиб — был сбит проезжающей машиной — заместитель главы администрации Тамбова Алексей Николаевич Ануфриев. Он отвечал в администрации области за вопросы экономики, работал с 2017 года», — сказала собеседница агентства.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По данным экстренных служб города, возможно, погибший приехал в местность рейсовым автобусом «Москва — Тамбов».