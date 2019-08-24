Три человека погибли в ДТП автобуса и легковушки в Волгоградской области

На трассе «Волгоград — Москва» в субботу, 24 августа, около четырех часов утра столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии три человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — шестилетний ребенок.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона, столкновение автобуса и легковой машины произошло на 708 километре федеральной трассы. Все пострадавшие находились в легковушке.

50-летняя пассажирка и ребенок госпитализированы в Новоаннинскую ЦРБ. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.

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