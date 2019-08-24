Савченко заявила о постепенной «украинизации» России

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Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что россияне скоро будут легко понимать украинский язык. По мнению политика, это может произойти из-за того, что русскоязычные телеканалы транслируют выступления государственных деятелей Незалежной на украинском языке, не переводя на русский, а только сопровождая соответствующими субтитрами.

« Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя », — подчеркнула Савченко.

По словам украинского политика, ей приятно осознавать, что жители России и Незалежной начинают лучше понимать друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новой Раде спорят о русском языке.