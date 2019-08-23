Концертный директор Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк — Станислав Христов — опроверг слухи о якобы обнаруженной у артистки онкологии. По его словам, с Заворотнюк все в порядке.

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« Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова, — сказал Христов в беседе с 5-tv.ru.

Ранее поклонники звезды забили тревогу, что актриса серьезно больна. Якобы именно с этим связаны отмены спектаклей и то, что Анастасия Заворотнюк почти не появляется на публике. Кроме того, недавно из США в Россию вернулась ее 23-летняя дочь Анна. Девушка, так же как и мать перестала публиковать посты в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что другие представители артистки тоже опровергли информацию о ее заболевании.