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Концертный директор Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы

, 15:31 Эксклюзивное интервью 320

Поклонники забили тревогу, что у звезды «Моей прекрасной мамы» якобы обнаружили серьезное заболевание.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк — Станислав Христов — опроверг слухи о якобы обнаруженной у артистки онкологии. По его словам, с Заворотнюк все в порядке.

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«Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова, сказал Христов в беседе с 5-tv.ru.

Ранее поклонники звезды забили тревогу, что актриса серьезно больна. Якобы именно с этим связаны отмены спектаклей и то, что Анастасия Заворотнюк почти не появляется на публике. Кроме того, недавно из США в Россию вернулась ее 23-летняя дочь Анна. Девушка, так же как и мать перестала публиковать посты в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что другие представители артистки тоже опровергли информацию о ее заболевании.

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