Видео: Ольга Бузова показала, как развлекается в бассейне с подругой

Российская телеведущая Ольга Бузова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах поп-дива вместе со своей подругой отдыхает в бассейне и делится с поклонниками историей о том, как нашла в воде свою сережку.

Рассказывая о забавном эпизоде из своей жизни звезда едва сдерживает смех, однако одним повествованием не ограничивается — для того чтобы наглядно показать фанатам, как она нашла в бассейне потерянное украшение, светская львица ныряет в воду и демонстративно достает оттуда серьгу, которая находилась на дне. В завершении ролика Бузова вместе со своей приятельницей плещется в воде и танцует.

«Однажды на вилле. Случай с сережкой. Вижу цель — не вижу препятствий», — подписала певица свой пост.

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Поведение исполнительницы вызвало довольно противоречивое мнение у поклонников. Пока одни восхищались своим кумиром, другие раскритиковали ведущую в пух и прах. Пользователи предположили, что перед записью видео артистка выпила чересчур много алкоголя, поэтому вела себя неадекватно.

«Капец, они в хлам»;

«Уже пьяненькая»;

«Они пьяные?»

«Сколько еще пьяных видосов мы увидим?»

«Захотелось отдохнуть-выпить, все понятно, но зачем это все в сторис выкладывать? Тебя же и подростки смотрят?!» — возмутились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова рассмешила пользователей своей походкой.