Иран заявил об испытании новой ракеты

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил о том, что в пятницу, 23 августа, успешно прошли испытания новой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
При этом он не сообщил подробностей о пуске, а также не рассказал о какой конкретно ракете идет речь — баллистической или другой. К слову, на минувшей неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) собственного производства «Бавар-373».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что месяц назад Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.