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Иран заявил об испытании новой ракеты

, 11:31 32

Командующий КСИР сообщил об «успешном для нации дне», не объяснив при этом, о какой конкретно ракете идет речь.

Фото : www.globallookpress.com, thedrive.com

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил о том, что в пятницу, 23 августа, успешно прошли испытания новой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«Наша страна всегда испытывает различные типы систем вооружений, что проходит без остановки для повышения нашей силы сдерживания. Вчера был один из успешных для нации дней», — заявил командующий КСИР Хосейн Салами.

При этом он не сообщил подробностей о пуске, а также не рассказал о какой конкретно ракете идет речь — баллистической или другой. К слову, на минувшей неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) собственного производства «Бавар-373».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что месяц назад Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.

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