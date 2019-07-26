Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности

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Ракета «Шахаб-3» была запущена в южной части страны, сообщает телеканал Fox News.

Фото : hirhatar.com

Иран произвел запуск баллистической ракеты средней дальности 26 июля. Об этом заявили в эфире телеканала Fox News.

По информации издания, пуск ракеты был произведен в рамках испытаний и проходил в южной части Ирана. Ракета «Шахаб-3» преодолела 960 километров в северном направлении и упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США отправили авианосец к берегам Ирана «в ответ на тревожные признаки». В конце апреля госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в стремлении завладеть ядерным оружием, в задержаниях американских граждан, испытаниях баллистических ракет и оказании финансовой помощи терроризму.

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