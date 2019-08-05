Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле

, 17:27 281

Инцидент произошел в коллективном саду № 7 НТМК на реке Ольховка. Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика.

Фото : ТАСС/Алеев Егор

Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел в коллективном саду № 7 Нижнетагильского металлургического комбината на реке Ольховка, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что выпившая компания устроила стрельбу из пневматического ружья по пивным банкам. Семилетний мальчик случайно проходил мимо и одна из пуль попала ему в голову. 35-летний «стрелок» скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». С мужчины взяли подписку о невыезде.

Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. За его жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный обстрелял лодку с детьми на озере в Ленобласти.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

18:12
LIVE FEST выбрал начинающих музыкантов для участия в фестивале в прямом эфире ОК
17:59
«Занавес!»: жена Гарика Мартиросяна посмеялась над собственным платьем
17:42
Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве объявлен в розыск
17:27
Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле
17:15
Родившая недавно сына актриса Ирина Медведева похудела в рекордные сроки
16:58
Один человек погиб в результате взрывов снарядов под Красноярском

Сейчас читают

«Хороша, зараза!» Россияне в восторге от застрахованной попы Лопес — видео
«Решила всех свести с ума»: Анфиса Чехова опубликовала фото в душе
«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги