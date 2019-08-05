Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле

Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел в коллективном саду № 7 Нижнетагильского металлургического комбината на реке Ольховка, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что выпившая компания устроила стрельбу из пневматического ружья по пивным банкам. Семилетний мальчик случайно проходил мимо и одна из пуль попала ему в голову. 35-летний «стрелок» скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». С мужчины взяли подписку о невыезде.

Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. За его жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный обстрелял лодку с детьми на озере в Ленобласти.