Видео: Более 100 тысяч человек посетили концерт в честь Дня флага РФ в Москве

В Москве на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа, проходит концерт, посвященный 350-летию российского флага. В настоящий момент число участников мероприятия превысило 100 тысяч. Об этом сообщает МВД России.

На праздничном митинг-концерте для гостей выступают звезды отечественного шоу-бизнеса, сореди которых Кристина Орбакайте, Тимати, Григорий Лепс, певица Валерия и другие.

В этот же день состоялся флешмоб «Флаг-рекордсмен», который вошел в Книгу рекордов России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Общая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов Российской Федерации с результатом 2541 квадратный метр официально объявляется зарегистрированной », — рассказал специалист Александр Пересвет.

День флага Российской Федерации отмечают в стране с 1994 года — 22 августа. Правительство Москвы объявило о том, что в этом году народные гуляния в столице продлятся до 25 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отмечают День государственного флага.