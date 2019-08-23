Масштабные гуляния: как в России отмечают День государственного флага

Россия масштабно отмечает День государственного флага. Только накануне в торжествах по всей стране приняли участие несколько миллионов человек.

От Камчатки до Калининграда — митинги, концерты, народные гуляния, флешмобы, выставки, квесты, автопробеги — вся страна окрасилась в цвета триколора. Даже несколько рекордов установлено.

А экипаж самолета, который аварийно сел в Подмосковье прямо на кукурузное поле, записал специальное обращение посвященное празднику. Бортпроводники, техники и, конечно, пилоты, которые ценой неимоверных усилий спасли 233 человеческих жизни, рассказали о своем отношении к российскому флагу.

«Российский триколор — символ будущего, символ подрастающего поколения Я считаю, что Государственный флаг России — это что-то такое родное и патриотичное для каждого гражданина нашей страны. Я уверен, каждый считает для себя большой честью выступать под этим флагом!» — сказал члены экипажа Airbus A-321.

В Москве праздник будут отмечать до конца недели. Кульминацией торжеств станет митинг-концерт который пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова. В нем примут участи звезды эстрады, известные спортсмены, а также герои России и Советского Союза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что куда сходить и что посмотреть в Москве в День российского флага.