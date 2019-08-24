Гражданин РФ задержан по подозрению в убийстве грузина в Берлине

Гражданина РФ задержали по подозрению в убийстве в Берлине, об этом сообщает местная прокуратура.

«48-летний гражданин РФ был предварительно задержан вчера в районе места преступления », — рассказали в ведомстве.

Убийство произошло в пятницу, 23 августа около 12 часов дня по московскому времени в берлинском районе Моабит. Злоумышленник двигался на велосипеде вдоль берега реки и застрелил 40-летнего мужчину грузинской национальности. По предварительной информации преступление могло произойти по нескольким причинам: на почве политической и религиозной нетерпимости, а также из-за обычного криминала — кражи.

В настоящее время гражданин России, подозреваемый в убийстве, находится в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция устанавливает личность подозреваемого в убийстве петербурженки.