Видео: Петербурженке перерезали горло в собственной квартире, а после угнали ее авто

Жительница Петербурга обнаружила подругу с перерезанным горлом, придя к ней в гости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства зверского убийства и ведут розыск преступника.

По информации 5-tv.ru, трагедия произошла вечером в пятницу, 23 августа, в доме на бульваре Новаторов. По некоторым данным, злоумышленник, совершив убийство, похитил у своей жертвы автомобиль Volvo, который был припаркован возле дома.

По информации представителей экстренных служб, подозреваемого засняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины и ведут его розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что коллекторы обстреляли мужчину и его малолетнюю дочь в Подмосковье.