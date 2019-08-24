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  4. Видео: Петербурженке перерезали горло в собственной квартире, а после угнали ее авто

Видео: Петербурженке перерезали горло в собственной квартире, а после угнали ее авто

, 12:59 Видео 67

Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома. Полицейские устанавливают его личность и ведут розыск.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Жительница Петербурга обнаружила подругу с перерезанным горлом, придя к ней в гости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства зверского убийства и ведут розыск преступника.

По информации 5-tv.ru, трагедия произошла вечером в пятницу, 23 августа, в доме на бульваре Новаторов. По некоторым данным, злоумышленник, совершив убийство, похитил у своей жертвы автомобиль Volvo, который был припаркован возле дома.

По информации представителей экстренных служб, подозреваемого засняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины и ведут его розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что коллекторы обстреляли мужчину и его малолетнюю дочь в Подмосковье.

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