  1. Пятый канал
  4. В Сочи стартовала «Новая волна»

В Сочи стартовала «Новая волна»

, 22:18 Видео 30

Это 18-й по счету Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, в пятый раз он проходит в Сочи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @novaja_volna, Instagram @fil_alisa_bg

В Сочи открылся XVIII Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Предваряя выступление артистов, генеральный продюсер фестиваля, композитор Игорь Крутой огласил приветственную телеграмму президента России Владимира Путина, тем самым дав старт долгожданному событию.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

По словам Игоря Крутой, каким окажется конкурс в этом году станет понятно после его окончания, так как каждый раз на результат влияет огромное количество факторов.

«Каждый год новые направления, музыкальные течения, звуки, это все влияет на молодых исполнителей репертуарно. И каждый год возникает вопрос, как эти участники по сравнению с предыдущими? Каждый раз кажется, что сейчас сильнее. Это станет понятно после конкурса, как ребята справятся с волнением, как акустика, погода, очень много мелких вещей», — отметил генеральный продюсер «Новой волны» на пресс-конференции.

Гала-концерт стартовал с выступления детского хора Академии популярной музыки Игоря Крутого в Сочи, Сочинского симфонического оркестра и певца Димаша Кудайбергена.

Instagram @igorkrutoy65

В программе первого дня конкурса также выступление Филиппа Киркорова, Светланы Лобода, Сергея Лазарева, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и многих других.

Весь вечер на сцене Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

«Новая волна» — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002–2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале «Дзинтари». С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой «Новой волны» является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

Последние новости

22:28
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Кишинева
22:18
В Сочи стартовала «Новая волна»
21:59
«Что с Домогаровым?»: Поклонники актера спорят об изменениях в его внешности
21:44
Гражданин РФ задержан по подозрению в убийстве грузина в Берлине
21:29
Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске
21:19
НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября
5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги