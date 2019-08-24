В Сочи стартовала «Новая волна»

В Сочи открылся XVIII Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Предваряя выступление артистов, генеральный продюсер фестиваля, композитор Игорь Крутой огласил приветственную телеграмму президента России Владимира Путина, тем самым дав старт долгожданному событию.

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По словам Игоря Крутой, каким окажется конкурс в этом году станет понятно после его окончания, так как каждый раз на результат влияет огромное количество факторов.

«Каждый год новые направления, музыкальные течения, звуки, это все влияет на молодых исполнителей репертуарно. И каждый год возникает вопрос, как эти участники по сравнению с предыдущими? Каждый раз кажется, что сейчас сильнее. Это станет понятно после конкурса, как ребята справятся с волнением, как акустика, погода, очень много мелких вещей», — отметил генеральный продюсер «Новой волны» на пресс-конференции.

Гала-концерт стартовал с выступления детского хора Академии популярной музыки Игоря Крутого в Сочи, Сочинского симфонического оркестра и певца Димаша Кудайбергена.

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В программе первого дня конкурса также выступление Филиппа Киркорова, Светланы Лобода, Сергея Лазарева, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и многих других.

Весь вечер на сцене Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

«Новая волна» — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002–2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале «Дзинтари». С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой «Новой волны» является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле.