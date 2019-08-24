В Сочи стартовала «Новая волна»

В Сочи открылся XVIII Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Предваряя выступление артистов, генеральный продюсер фестиваля, композитор Игорь Крутой огласил приветственную телеграмму президента России Владимира Путина, тем самым дав старт долгожданному событию.
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября
По словам Игоря Крутой, каким окажется конкурс в этом году станет понятно после его окончания, так как каждый раз на результат влияет огромное количество факторов.
Гала-концерт стартовал с выступления детского хора Академии популярной музыки Игоря Крутого в Сочи, Сочинского симфонического оркестра и певца Димаша Кудайбергена.
В программе первого дня конкурса также выступление Филиппа Киркорова, Светланы Лобода, Сергея Лазарева, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и многих других.
Весь вечер на сцене Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле.