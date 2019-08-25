Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram разместила снимок, сделанный во время репетиции фестиваля «Новая волна», который стартовал в Сочи. На снимке 48-летняя знаменитость позирует на сцене рядом с коллегой по цеху Андреем Малаховым в черном мини-платье свободного кроя с принтом в виде черепа, выложенным стразами.

Instagram @leratv

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Образ Леры Кудрявцевой вдохновил ее подписчиков на комплименты. Пользователи восхищаются молодежным «луком» и стройной фигурой.

«Лерыч, классная девушка»;

«Ах, какие у вас стройные ножки»;

«Лера супер! Красотка! Платье супер!»

«Вся натуральная!»

«Какие красивые ноги!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева показала общее фото 29-летнего сына и годовалой дочки.