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  4. Кудрявцева показала стройные ноги в платье с принтом в виде черепа — фото

Кудрявцева показала стройные ноги в платье с принтом в виде черепа — фото

, 5:47 Фото 31

Телеведущая выложила в сеть снимок, сделанный на репетиции фестиваля «Новая волна» в Сочи.

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Фото, видео : Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram разместила снимок, сделанный во время репетиции фестиваля «Новая волна», который стартовал в Сочи. На снимке 48-летняя знаменитость позирует на сцене рядом с коллегой по цеху Андреем Малаховым в черном мини-платье свободного кроя с принтом в виде черепа, выложенным стразами.

Instagram @leratv

Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Образ Леры Кудрявцевой вдохновил ее подписчиков на комплименты. Пользователи восхищаются молодежным «луком» и стройной фигурой.

«Лерыч, классная девушка»;

«Ах, какие у вас стройные ножки»;

«Лера супер! Красотка! Платье супер!»

«Вся натуральная!»

«Какие красивые ноги!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева показала общее фото 29-летнего сына и годовалой дочки.

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