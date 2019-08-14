Кудрявцева показала общее фото 29-летнего сына и годовалой дочки

Недавно 48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отпраздновали первый в жизни день рождения дочки Машеньки. Спустя несколько дней после торжества мама семейства опубликовала в Instagram трогательный снимок именинницы в компании старшего брата — 29-летнего Жана.

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Молодой человек — сын Леры Кудрявцевой от первого брака с участником музыкального коллектива «Ласковый май» Сергеем Ленюком.

«Сын и Дочь», — кратко подписала пост со снимком детей знаменитость.

Instagram @leratv

Коллеги по цеху Леры Кудрявцевой не смогли пройти мимо необычного фото родных брата и сестрички с разницей в возрасте — 28 лет. Лариса Гузеева, Жанна Эппле, Инна Маликова оставили умиленные комментарии под снимком. На поклонников ведущей фотография с ее разновозрастными детьми также произвела большое впечатление.

«Вот классно же — взрослый сын и такая маленькая доченька!»

«Взрослый сын и дочь малышка. Под надежным крылом старшего брата!»

«Это просто невероятное фото, это так трогательно и мило!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лера Кудрявцева оценила клип Лазарева о несчастной любви.