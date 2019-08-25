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Какие марки автомобилей признаны наиболее «женскими»?

, 7:14 44

Специалисты агентства «Автостат» провели соответствующее исследование, в котором приняли участие более 240 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Фото : tracionando.com.br

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых «женских» марок автомобилей. В соответствующем исследовании приняли участие более 240 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

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Согласно полученным данным, возглавляет список китайская Chery. Женщины являются владельцами авто данной в марки в 24% случаев. Вторую строчку занимает Daewoo — 22,5%. На третьем месте еще один представитель автопрома Поднебесной Lifan — 20,3%.

Четвертую позицию занимает французская марка Peugeot — 17,2% владельцев женщины. На пятой строчке Suzuki — 15,7%.

Кроме вышеупомянутых в список вошли: Citroen — 16,3%, Geely — 15,7%, Hyundai — 12,7%, Mazda — 12,5%, а также Opel — 11,7%.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рейтинг самых доступных в России автомобилей.

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