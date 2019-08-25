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«Чуть сердце не остановилось от милоты»: Лобода показала младшую дочь Тильду

, 11:32 Фото 659

Певица поделилась снимком малышки в самолете.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram фотографией почти полуторагодовалой дочки Тильды. Артистка запечатлена с малышкой в самолете.

«Мой кислород в безвоздушном пространстве», — подписала снимок суперзвезда.

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Instagram @lobodaofficial

Артистка практически не выкладывает фото ребенка, ограничиваясь снимками только старшей дочери Евы. Поэтому подписчики пришли в восторг, увидев наконец-то маленькую Тильду. Даже мужчины не смогли устоять перед маленькой красоткой, а у женщин «чуть сердце не остановилось от милоты».

«Какие зайки!»

«Минус мое сердце💔, малышка»;

«Чуть сердце не остановилось от милоты»;

«Что за ми-ми-ми😊. Я мужик и то обомлел от этой мимимишности», — оставили комментарии подписчики.

Светлана Лобода родила дочь Тильду 24 мая 2018 года. Первое время звезда долго скрывала имя девочки. А кто является отцом ребенка, фанаты гадают до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочка Лободы забавно спародировала мать — видео.

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