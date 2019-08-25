Видео: Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в пригороде Петербурга

Водитель Hyundai «прокатил» на капоте сотрудника полиции в городе Пушкин, который входит в состав Петербурга. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 25 августа. Как стало известно 5-tv.ru, все началось с того, что водитель иномарки припарковался прямо у отдела полиции, чем вызвал подозрение.

Когда представители правоохранительных органов подошли к машине и попросили водителя предъявить документы на право управления транспортным средством, он заметно занервничал. После этого мужчина нажал на газ и «прокатил» на капоте стоявшего перед авто полицейского.

Через некоторое время водителя удалось задержать. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за рулем находился 21-летний молодой человек. Машина, которой он управлял 25 августа, принадлежит его отцу. В отношении молодого человека составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме этого, материалы дела в отношении водителя переданы в следственные органы.

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