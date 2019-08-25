  1. Пятый канал
  4. Видео: Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в пригороде Петербурга

Видео: Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в пригороде Петербурга

, 16:59 Видео 112

Инцидент произошел у отдела полиции в Пушкине рано утром в воскресенье, 25 августа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте @dorinspb

Водитель Hyundai «прокатил» на капоте сотрудника полиции в городе Пушкин, который входит в состав Петербурга. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 25 августа. Как стало известно 5-tv.ru, все началось с того, что водитель иномарки припарковался прямо у отдела полиции, чем вызвал подозрение.

Когда представители правоохранительных органов подошли к машине и попросили водителя предъявить документы на право управления транспортным средством, он заметно занервничал. После этого мужчина нажал на газ и «прокатил» на капоте стоявшего перед авто полицейского.

Через некоторое время водителя удалось задержать. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за рулем находился 21-летний молодой человек. Машина, которой он управлял 25 августа, принадлежит его отцу. В отношении молодого человека составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме этого, материалы дела в отношении водителя переданы в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экипаж ДПС спас роженицу на КАД в Ленинградской области.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Последние новости

18:16
«Ушел лучший режиссер страны»: Коллеги о погибшем в ДТП Игоре Хомском
17:59
Друзья Майли Сайрус и Лиама Хемсворта раскрыли истинную причину развода пары
17:43
«Машина срезалась как консервная банка»: Очевидец о ДТП, в котором погиб Игорь Хомский
17:28
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
17:14
Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский
16:59
Видео: Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в пригороде Петербурга

Сейчас читают

Видео: Американские солдаты прокатились на российском «летающем» танке Т-80
Эксклюзивное видео с места гибели режиссера «Закона каменных джунглей»
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об онкологическом заболевании певицы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги