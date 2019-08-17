Экипаж ДПС спас роженицу на КАД в Ленинградской области

На кольцевой автодороге (КАД) во Всеволожском районе Ленинградской области в воскресенье, 11 августа, у женщины начались роды. Оперативному проезду к роддому препятствовал огромный затор, образовавшийся на трассе в час пик. Об этом сообщает 78.ru.

Во время начала схваток семья двигалась по 53-му километру внутреннего кольца. Из-за образования огромной пробки взволнованный супруг рожающей женщины вынужден был попросить экипаж ДПС сопроводить его машину до роддома. Кортеж инспекторов расчистил левую полосу для проезда авто с роженицей.

Полицейские — Дмитрий Конвисаров и Вячеслав Шарабурукин — во время движения по трассе использовали спецсигналы, благодаря чему прибыли в медучреждение уже спустя 15 минут. В ГИБДД сообщили о том, что новоявленные родители выразили инспекторам ДПС благодарность за оказанную помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что женщина родила ребенка в машине по дороге в перинатальный центр.