Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами глав государств-участников G7 во время саммита во французском Биаррице, пишут «Известия» со ссылкой на материал британской газеты The Guardian.

Отмечается, что глава Белого дома во время совместного ужина предложил расширить союз до «большой восьмерки» и вернуть в него Россию. Позицию американского лидера поддержал лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который вскоре уйдет в отставку. Японский премьер Синдзо Абэ занял нейтральную позицию. Остальные главы стран выступили против предложения Трампа — канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон, а также президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее обсуждал с американским коллегой этот вопрос. Решительно протестовал против инициативы Трампа и глава Евросовета Дональд Туск. После дискуссии обстановка «начала накаляться», отмечает британская пресса.

Президент США настаивал, что участие России в G8 необходимо для обсуждения проблем, связанных с Ираном, Северной Кореей и Сирией, тогда как лидеры других стран утверждали, что «семерка» должна оставаться «сообществом либеральных демократий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о совместной фотосессии участников G7, в ходе которой супруга Макрона поцеловала Трампа.