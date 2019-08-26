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Вашингтон намерен сорвать продажу украинской компании «Мотор Сич» китайцам

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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен встретиться с главой производителя авиационных двигателей.

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Фото, видео : motorsich.com, Ron Sachs, MOD Russia, Stefan Klein / www.globallookpress.com

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен помешать продаже единственного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» китайской Skyrizon Aircraft, пишет ФАН.

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Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что сотрудники американского Совета национальной безопасности и американского посольства на Украине прорабатывают вопрос встречи Болтона с главой одного из главных мировых производителей авиационных двигателей в ближайшие дни в Киеве. Вашингтон не допустит передачу Пекину технологий производства двигателей для самолетов большой грузоподъемности. По словам одного из экспертов, авиационные двигатели является самая большой проблемой оборонной промышленности КНР.

«Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — отметил источник в Белом доме.

С 2018 года запорожский завод «Мотор сич» перестал поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов из-за запрета Киева. После расторжения контрактов производитель испытывает дефицит заказов.

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