Румыния и США выступили против строительства газового проекта «Северный поток — 2», пишет ФАН.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран Клауса Йоханниса и Дональда Трампа по итогам встречи в Вашингтоне 20 августа. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В заявлении энергетическая безопасность провозглашается национальным приоритетом, а «Северный поток — 2» и подобные ему газопроводы — проектами, которые делают страны зависимыми от российских энергоносителей. В качестве альтернативы газу из России предлагается использовать голубое топливо из Румынии. В документе также говорится о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Йоханнис и Трамп также договорились укреплять оборонительные позиции НАТО в Черном море.

«Северный поток — 2» — газопровод, который прокладывается по дну Балтийского моря от России к Германии. Его строительство планируют завершить к концу 2019 года. Против реализации энергетического проекта выступают Польша, Украина, прибалтийские страны и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин охарактеризовал противников «Северного потока — 2».