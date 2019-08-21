  1. Пятый канал
  4. Румыния и США выступают против реализации «Северного потока — 2»

Румыния и США выступают против реализации «Северного потока — 2»

, 10:16 Видео 49

В совместном заявлении президентов двух государств говорится о позиции в отношении российских энергоресурсов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ Демьянчук Александр, / Ойгстер Томас, / ZEUS, / SOPA Images via ZUMA Wire, / Кузярин Анатолий

Тема:
Северный поток — 2 152

Румыния и США выступили против строительства газового проекта «Северный поток — 2», пишет ФАН.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран Клауса Йоханниса и Дональда Трампа по итогам встречи в Вашингтоне 20 августа. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В заявлении энергетическая безопасность провозглашается национальным приоритетом, а «Северный поток — 2» и подобные ему газопроводы — проектами, которые делают страны зависимыми от российских энергоносителей. В качестве альтернативы газу из России предлагается использовать голубое топливо из Румынии. В документе также говорится о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Йоханнис и Трамп также договорились укреплять оборонительные позиции НАТО в Черном море.

«Северный поток — 2» — газопровод, который прокладывается по дну Балтийского моря от России к Германии. Его строительство планируют завершить к концу 2019 года. Против реализации энергетического проекта выступают Польша, Украина, прибалтийские страны и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин охарактеризовал противников «Северного потока — 2».

Тема:
Северный поток — 2 152
1 авг
Захарова назвала санкции США из-за «Северного потока — 2» витком русофобии
31 июл
Названы сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»
28 июл
В США сенатор-демократ призвал не вводить санкции против «Северного потока — 2»
26 июл
Россия намерена заключить с Украиной краткосрочный контракт по транзиту газа
25 июл
Строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к историческому этапу
18 июл
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения в ПАСЕ
18 июл
Видео: Сергей Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
15 июл
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
8 июл
Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»
7 июл
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2»

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

11:06
«Теплицу мою накрывает»: очевидица сняла на видео таран воздушным шаром ее огорода
10:55
Толкалина объяснила, почему ее 18-летнюю дочь не приглашают сниматься в кино
10:43
Трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду
10:28
«Ангелочки!» Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной
10:16
Румыния и США выступают против реализации «Северного потока — 2»
10:06
Екатерина Стриженова выложила забавное видео с поющим внуком

Сейчас читают

Кто будет опекуном осиротевшей 10-летней внучки Назаровой
«Мурашки по коже»: Пынзарь выложила трогательное видео в честь годовщины свадьбы
Видео: Ольга Бузова продемонстрировала как борется с целлюлитом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги