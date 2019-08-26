В Калининграде определили победителей международного чемпионата фейерверков

В Калининграде определились победители мирового чемпионата фейерверков. В этом году лучшими стали — пиротехники из Канады. Жюри предстояло сделать непростой выбор, ведь в состязании участвовали самые сильные команды, в том числе обладатели рекорда Гиннеса из Италии.

«Музыкальная подборка тоже очень важна. Потому что, если это были сильно популярные мелодии, старались не давать высоких баллов. Потому что под них очень просто делать. Это значит, программа не очень высокой сложности», — рассказал о критериях оценки министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

У проигравших еще есть шанс отличиться — до 1 сентября идет зрительское голосование. Победитель станет обладателем кубка из балтийского янтаря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе россиян на международном конкурсе фейерверков «Ростех-2019».