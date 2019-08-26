В Якутии продолжаются поиски сбежавшего с оружием полицейского

В эти минуты в Якутии продолжают разыскивать сотрудника транспортной полиции, который скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой табельное оружие. Старший сержант Айтал Томский присутствовал на утреннем разводе, получил пистолет Макарова и два магазина патронов, однако на посту в аэропорту так и не появился.

В его квартире уже обнаружили брошенную форму. Судя по всему мужчина успел переодеться в гражданскую одежду. Сейчас оперативники изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают сослуживцев сбежавшего полицейского.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото сбежавшего с оружием в Якутске полицейского.