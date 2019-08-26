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«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева

, 13:19 Фото 2 638

По словам продюсера «Ласкового мая», состояние экс-президента СССР резко ухудшилось.

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Фото, видео : РИА Новости / Евгений Биятов, Instagram @razin_andrei_lm

Состояние бывшего президента СССР Михаила Горбачева резко ухудшилось. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Тревожной новостью мужчина поделился на своей странице в Instagram.

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«Я только что созванивался с родственниками Михаила Сергеевича Горбачева. Его состояние действительно резко ухудшилось, он в критическом состоянии», — написал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Он также призвал общественность не пользоваться трудной для семьи Горбачева ситуацией, чтобы припомнить советскому главе какие-то ошибки, поскольку он «тоже человек», который, к тому же, внес немалый вклад в историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в начале августа в украинской прессе состояние Михаила Горбачева уже оценивали как «очень плохое».

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