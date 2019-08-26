Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
«Это девочка» — Рынска заговорила о скором рождении ребенка от покойного Малашенко
Перепишите правила, Близнецы. Эта глава вашей жизни требует большей степени самовыражения. Весы, скорее всего, вы почувствуете себя самой непродуктивной личностью, и это нормально. Лео, если бы мы не споткнулись и не падали время от времени, мы бы не научились переходить на следующий уровень. Не позволяйте неудачам мешать вам верить в свои мечты.
Овен — гороскоп на сегодня, 26 августа
Ваша рабочая среда не должна быть токсичной, если вы этого не хотите. Как вы можете сделать пространство убежищем хороших флюидов? Изменение начинается с себя, Овен.
Энергия, которую вы вносите, обнулит энергию комнаты. Старайтесь излучать тепло даже тем, кто не всегда хорошо понимает. Вы будете удивлены, насколько доброе слово или два из вас могут трансформироваться.
Космический совет: хорошие флюиды становятся магнитом для хороших флюидов.
Телец — гороскоп на сегодня, 26 августа
Готовы написать еще одну историю успеха? Власть и престиж — это ваше право. Денежные вознаграждения, которые сделают ваш банковский счет наполненным гордостью.
Но этот разговор больше о том, что вы можете потерять в сделке. Ваше психическое и физическое здоровье так же важно, как и его улучшение. В мире, который постоянно ожидает, что вы будете в пути, выделите себе время, необходимое для нажатия кнопки сброса.
Космический совет: вы только что завершили значительное путешествие. Позвольте себе время для отдыха.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 26 августа
Вы не ваш актерский состав. Вы не ваше кредо. Вы не цвет вашей кожи. Вы не деньги, которые вы зарабатываете, или положение, которое вы занимаете в обществе. Перепишите правила, Близнецы.
Эта глава вашей жизни требует большей степени самовыражения. И помните, что Вы никогда не позволяли общественным нормам определять вас.
Космический совет: позвольте раскрыться полностью для самовыражения.
Рак — гороскоп на сегодня, 26 августа
Если жизнь кажется вопросом с множественным выбором, то это потому, что так оно и есть. Изучите каждый из вариантов перед вами. В то время, как некоторые обещают исполнить, другие просто хорошо выглядят на бумаге. Вот где приходит твоя мудрость, Рак.
Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Выберите путь, который выровняет вас с золотым будущим, о котором вы мечтали. Да, это потребует от вас сказать несколько вещей — и это нормально. Избивать себя за то, что вы выбираете себя — это излишне.
Космический совет: правильные выборы приведут вас в соответствие с золотым будущим.
Лев — гороскоп на сегодня, 26 августа
Если бы мы не споткнулись и не падали время от времени, мы бы не научились переходить на следующий уровень. Не позволяйте неудачам мешать вам верить в свои мечты. У вас так много гор, чтобы подняться, Лео.
Если чувство стагнации сбивает вас с толку, пусть инновации станут вашим силовым словом. Поиск новых способов сделать то же самое может быть ключом к началу монументальных изменений.
Космический совет: за инновациями будущее.
«Ира была моей первой женщиной» — Крутой сделал откровенное признание об Аллегровой
Дева — гороскоп на сегодня, 26 августа
Как вы относитесь к своим навыкам бармена, Дева? Начало этой недели обещает дать вам множество причин, чтобы оказаться за стойкой бара. Лучшая часть вашего важного момента: вы не одиноки.
Посмотрите, как ваша душа отрывается в танце! Но не ограничивайте доброту и сострадание только кругом своих друзей и семьи. Познакомьтесь со своими коллегами на неформальном уровне. Просто имейте в виду, что существует тонкая грань между открытием и передачей всех ваших секретов.
Космический совет: по прогнозу у вас в этот день радость и праздник.
Весы — гороскоп на сегодня, 26 августа
Возможно, вы почувствуете себя самой непродуктивной личностью, и это нормально. Не позволяйте григорианскому календарю диктовать, что вы можете или не можете делать.
Обрати свое внимание внутрь, Весы. Слушайте голос в своей голове, который говорит вам, как правильно расставить приоритеты.
Космический совет: пусть путешествие к самовосстановлению продолжается.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 26 августа
Не позволяйте ощущению застоя вас обескуражить. Что вы хотите сделать вместо этого: шаг назад. Изучите, как и почему вы отклонились от пути. Четкость, которую вы получите в эти моменты, поможет вам перестроиться.
Верни свой закон притяжения игры, Скорпион. Фаворит Эстер Хикс напоминает вам о силе проявления и помогает вам в вашем путешествии к величию: «Увидьте их, визуализируйте их и ожидайте их — и они будут».
Космический совет: таинственные силы выше работают с вами, чтобы создать вашу лучшую жизнь.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 26 августа
Идея — это просто идея, пока вы не примените ее на практике. То, что требует этот день: большая степень инноваций и инициативы. Как вы можете установить тренд, Стрелец? Как вы можете дать миру то, чего он никогда раньше не видел?
Напишите первую главу своего путешествия к величию. Чтобы получить перспективу, поделитесь своим видением с горсткой людей, которые имеют для вас значение, и пусть они предоставят вам свою конструктивную критику.
Космический совет: пришло время применить свою замечательную идею на практике.
Козерог — гороскоп на сегодня, 26 августа
На этой неделе вы притягиваете радость, любовь, изобилие и благословение. Козерог, есть причина, по которой вас называют баловнем судьбы. Самое приятное в этом этапе то, что вы не празднуете свои победы в одиночку. Вас окружают те, кто с удовольствием поддерживает вас и гордится тем, как вы растете.
Ожидайте много моментов возврата в разгар всего безумия. Друзья и любовники из вашего прошлого могут появиться снова и с правильным намерением.
Космический совет: сегодня в центре внимания старые дружеские отношения.
Водолей — гороскоп на сегодня, 26 августа
Некоторые могут назвать вас нахальной машиной. Но нет ничего плохого в том, чтобы быть слишком большим, чтобы справиться. Не позволяйте миру сказать вам, кем вы можете и не можете быть, особенно когда вы выбираете подлинность над всем остальным.
Вскрытие правды станет важной темой для вас сегодня. Помните, что способность смотреть в прошлое и принимать беспристрастные решения всегда было вашей сильной стороной.
Космический совет: выберите подлинность над всем остальным.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 26 августа
Рыбы, вы дальновидны. Это отличает вас от толпы. Но могло ли это видение превратиться в одержимость? Что-то, о чем стоит подумать, когда вы окажетесь в противоречии с окружающими.
Наличие структуры на месте — это хорошо. Это поможет вам эффективно направить ваше творчество. Однако замена жесткости на поток обеспечит беспроблемную работу для вас.
Космический совет: будьте осторожны с собой и окружающими.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября.