Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

«Это девочка» — Рынска заговорила о скором рождении ребенка от покойного Малашенко Перепишите правила, Близнецы. Эта глава вашей жизни требует большей степени самовыражения. Весы, скорее всего, вы почувствуете себя самой непродуктивной личностью, и это нормально. Лео, если бы мы не споткнулись и не падали время от времени, мы бы не научились переходить на следующий уровень. Не позволяйте неудачам мешать вам верить в свои мечты.



Овен — гороскоп на сегодня, 26 августа

Ваша рабочая среда не должна быть токсичной, если вы этого не хотите. Как вы можете сделать пространство убежищем хороших флюидов? Изменение начинается с себя, Овен.

Энергия, которую вы вносите, обнулит энергию комнаты. Старайтесь излучать тепло даже тем, кто не всегда хорошо понимает. Вы будете удивлены, насколько доброе слово или два из вас могут трансформироваться.

Космический совет: хорошие флюиды становятся магнитом для хороших флюидов.

Телец — гороскоп на сегодня, 26 августа

Готовы написать еще одну историю успеха? Власть и престиж — это ваше право. Денежные вознаграждения, которые сделают ваш банковский счет наполненным гордостью.

Но этот разговор больше о том, что вы можете потерять в сделке. Ваше психическое и физическое здоровье так же важно, как и его улучшение. В мире, который постоянно ожидает, что вы будете в пути, выделите себе время, необходимое для нажатия кнопки сброса.

Космический совет: вы только что завершили значительное путешествие. Позвольте себе время для отдыха.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 26 августа

Вы не ваш актерский состав. Вы не ваше кредо. Вы не цвет вашей кожи. Вы не деньги, которые вы зарабатываете, или положение, которое вы занимаете в обществе. Перепишите правила, Близнецы.

Эта глава вашей жизни требует большей степени самовыражения. И помните, что Вы никогда не позволяли общественным нормам определять вас.

Космический совет: позвольте раскрыться полностью для самовыражения.

Рак — гороскоп на сегодня, 26 августа

Если жизнь кажется вопросом с множественным выбором, то это потому, что так оно и есть. Изучите каждый из вариантов перед вами. В то время, как некоторые обещают исполнить, другие просто хорошо выглядят на бумаге. Вот где приходит твоя мудрость, Рак.

Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Выберите путь, который выровняет вас с золотым будущим, о котором вы мечтали. Да, это потребует от вас сказать несколько вещей — и это нормально. Избивать себя за то, что вы выбираете себя — это излишне.

Космический совет: правильные выборы приведут вас в соответствие с золотым будущим.