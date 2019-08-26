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«Прорыв в судостроении»: Капитан «Черной жемчужины» об уникальной суперяхте — эксклюзивное интервью

, 13:49 Эфирная новость 33

Роскошное судно принадлежит уроженцу Северной столицы бизнесмену Олегу Бурлакову.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Giovanni Romero - TheYachtPhoto., 5-tv.ru

Съемочная группа МИЦ «Известия» — первая, кому удалось попасть на борт самой инновационной и самой загадочной яхты в мире. «Черная жемчужина» зашла в порт Санкт-Петербурга на прошлой неделе и вот теперь — капитан лично провел экскурсию по судну, на котором реализованы самые современные технологии. Так, в паруса вшиты солнечные батареи, а винты — при хорошем ветре собирают энергию набегающей волны.

«Теоретически, вы можете просто нажать кнопку, скажем — выставить курс до Копенгагена, сесть в кресло и отдыхать — все остальное яхта сделает сама. Но конечно, пока я так не делаю, надо постоянно следить за силой ветра, за тем сколько парусов раскрыты и в каком положении они расположены и еще много за чем. Но технологии, реализованные здесь — это действительно прорыв в судостроении, который мы можем видеть уже сейчас», — рассказал в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» капитан яхты «Черная жемчужина» Крис Гартнер.

Яхта, которая больше напоминает космический корабль, прибыла в Петербург по распоряжению ее владельца — уроженца Северной столицы, одного из самых непубличных бизнесменов страны Олега Бурлакова. Здесь он отметил день рождения, а также провел переговоры с одной из российских судостроительных корпораций. Вполне возможно, уже через несколько лет технологии, реализованные на «Черной жемчужине» будут использовать для производства российских судов.

Подробности в вечернем репортаже на Пятом канале и на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об уникальной суперяхте за четверть миллиарда евро и писал про ее владельца.

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