Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин своим указом в понедельник, 26 августа, снял с должности посла России в Великобритании и Северной Ирландии Александра Яковенко. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.

«Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в тексте президентского указа.

Pravo.gov.ru

Известно, что 24 августа Александр Яковенко завершил дипмиссию в Лондоне и прибыл в Москву. Временным руководителем дипломатического представительства назначен советник-посланник Иван Володин.

Александр Яковенко был назначен на должность посла России в Великобритании и Северной Ирландии в 2011 году.

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