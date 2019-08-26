  1. Пятый канал
  4. Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

, 16:49 Видео 17

Временным руководителем дипломатического представительства назначен советник-посланник Иван Володин.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин

Президент РФ Владимир Путин своим указом в понедельник, 26 августа, снял с должности посла России в Великобритании и Северной Ирландии Александра Яковенко. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.

«Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в тексте президентского указа.

Pravo.gov.ru

Известно, что 24 августа Александр Яковенко завершил дипмиссию в Лондоне и прибыл в Москву. Временным руководителем дипломатического представительства назначен советник-посланник Иван Володин.

Александр Яковенко был назначен на должность посла России в Великобритании и Северной Ирландии в 2011 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский отправлен в отставку.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +13°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

17:07
Известного российского актера и музыканта Петра Мамонова прооперировали
16:58
Видео: Фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тысяч зрителей
16:56
Видео: Евгений Плющенко показал, как тренирует маленького сына на льду
16:49
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
16:45
Видео: Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
16:34
За нападение собак на людей хозяев предлагают наказывать уголовно

Сейчас читают

«В критическом состоянии»: Андрей Разин о самочувствии Михаила Горбачева
Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения
5-tv.ru публикует фото с места обнаружения СВУ в больнице университета Мечникова в Петербурге

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги