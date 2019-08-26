«Совсем обнаглела!»: Фанаты обрушились на хейтера Веры Брежневой

Вера Брежнева давно стала символом женской сексуальности и изящества. Артисткой любуются миллионы мужчин и женщин России. Однако не для всех красота певицы — это повод для восхищения.

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На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала серию снимков, на которых она позирует на постели в белом боди. На фотографиях Вера сидит, подтянув колени к груди, и смеется, сообщает «Утро.ру». Несмотря на то, что на фотографии нет никаких вульгарных деталей, одной из пользовательниц соцсети кадры показались слишком вызывающими. Возмущение женщины было так велико, что она не преминула написать об этом развернутый комментарий.

«Вера, ты совсем обнаглела! Что, хочешь поднять себе рейтинг? Кому ты нужна? Раньше это было немного сексуально, а сейчас противно. Почему вы все подражаете западным артистам! Они все это делают в норме, а вы перешли все границы. Ты даже петь толком не умеешь! Разлучница!» — поделилась своим негодованием дама.

Впрочем, негативный настрой подписчицы не нашел поддержки среди остальных фолловеров. Напротив — в комментариях под публикацией пользователи активно высмеивают выпад недовольной фанатки.

«Да, Вера! Совсем обнаглела, я смотрю — потому что нельзя быть красивой такой!»

«Женщина Мария, которая пишет Вере, что она разлучница, скорее всего, брошенка, от которой ушел муж!»

«Обожаю читать комменты долбанутых женщин, а вашими ответами и чувством юмора просто восхищаюсь!» — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева разместила необычное фото в купальнике.