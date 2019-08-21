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«Ну, зачем?!»: Брежнева разместила необычное фото в купальнике

, 23:33 Фото 306

Подписчики похвалили звезду за идеальную фигуру, но поругали за отсутствие вкуса.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Вера Брежнева разместила в Instagram очередное соблазнительное фото, которое вдохновило подписчиков на весьма эмоциональные комплименты. На снимке 37-летняя знаменитость позирует у бассейна в короткой толстовке, демонстрирующей идеальный пресс, черных сексуальных стрингах и грубых ботинках, прекрасно дополняющих дерзкий образ.

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«Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться», — подписала пост певица.

Instagram @ververa

Несмотря на то, что в комментариях поклонники оставили множество лестных сообщений Вере Брежневой, среди 11-миллионной аудитории знаменитости нашлись те, кто высмеял необычный образ за несочетаемость предметов гардероба.

«Теплые стринги!»

«Ага, трусы с начесом!»

«Как в анекдоте: в трусах и валенках»;

«Вера, ну, зачем прямо вот так. Оставьте немного загадки», — написали пользователи соцсети.

Однако все злословие в адрес Веры Брежневой «перебили» теплые слова и лестные отклики о прекрасной фигуре звезды.

«Огонь! Дай Бог, всем выглядеть так!» — написал фолловер.

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«Ну, зачем?!»: Брежнева разместила необычное фото в купальнике

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