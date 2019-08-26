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  4. Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения

Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения

, 15:05 Фото 130

Балерина опубликовала снимок, ракурс которого не дает понять, надела ли она на себя хоть что-нибудь.

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Фото, видео : ТАСС / Максим Григорьев, Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова славится не только своим шпагатом, но и страстной любовью к русской бане. Своему увлечению балерина посвятила новый пост в Instagram.

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На фото, которым поделилась Волочкова, она стоит в деревянной купели. Анастасия прикрывает тело банным веником, поэтому остается только догадываться, позирует ли эпатажная балерина в купальнике без бретелек или это фото в стиле ню.

Instagram @volochkova_art

В описании публикации артистка призналась, что очень соскучилась по ледяной купели и русской бане за время своего отдыха в Греции. Узнать, что по этому поводу думают поклонники Волочковой, сложно — Анастасия по-прежнему держит комментарии закрытыми. Однако меньше чем за сутки фотография набрала больше пяти тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова появилась на презентации своей книги в фате.

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