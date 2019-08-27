Лера Кудрявцева в компании полунагих мачо задумалась о «лишних» людях

Лера Кудрявцева на пляже в компании двух полунагих мачо порассуждала о бытие. Философское умозаключение 48-летней телеведущей сводится к тому, что нет необходимости общаться с теми, с кем некомфортно.

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Лера разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в стильных солнцезащитных очках, топе цвета яркой цветущей фуксии, а по обе стороны от нее сидят двое мужчин с обнаженными торсами.

Instagram @leratv

« Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все «ненужности» , — прокомментировала она снимок, поинтересовавшись у подписчиков, что они думают на этот счет.

Поклонники теледивы поддержали ее идею о сознательном выборе тех, с кем общаться. Некоторые посетовали, что чем старше, тем сложнее обзаводиться друзьями, другие посоветовали, несмотря ни на что, оставаться всегда позитивной, третьи порадовались, что уже несколько лет счастливы в браке.

Ранее Кудрявцева показала стройные ноги в платье с принтом в виде черепа.