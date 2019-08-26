  1. Пятый канал
  4. Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне» — видео

Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне» — видео

, 23:44 Видео 527

Во время исполнения хита Анжелики Варум «Городок» на певицу нахлынули эмоции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, dni.ru

Тема:
Украинский кризис 131

Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне» в рамках подготовки к праздничному вечеру в честь 50-летия ее коллеги Анжелики Варум. Согласно задумке, гости мероприятия должны исполнить хиты юбилярши, сообщают Дни.ру.

«Она мне по-прежнему не нравится»: Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

Буквально за несколько часов до концерта, во время прогона, когда Лолита исполняла самую известную песню Варум «Городок», она неожиданно расплакалась из-за нахлынувших эмоций. Немногочисленные зрители выразили певице поддержку аплодисментами.

К слову, на помощь Лолите Милявской пришла сама Анжелика Варум, которая допела несколько заключительных строчек за нее.

Предположительно, Милявская, исполняя песню, которая многих трогает за душу, вспомнила детство и родной Львов, куда ей закрыта дорога нынешним руководством Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басков поделился совместным снимком с Аллегровой и Лолитой.

Тема:
Украинский кризис 131
26 авг
Наследница Ванги предрекла Украине новый Майдан в 2019 году
25 авг
На Украине объявили об успешном испытании космической ракеты-носителя — фото
23 авг
«Ленточки перерезать»: Виталий Кличко обозначил главные обязанности мэра — видео
22 авг
Мария Захарова проконсультировала Владимира Зеленского «по-братски»
22 авг
Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией
22 авг
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
19 авг
Сара Нетаньяху бросает на землю приветственный каравай в Киеве — новое видео
19 авг
Жена Нетаньяху в Киеве бросила на землю кусок традиционного каравая
18 авг
Жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе
18 авг
Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +13°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

0:39
Лера Кудрявцева в компании полунагих мачо задумалась о «лишних» людях
0:23
В Кремле прокомментировали увольнение хирургов из больницы Нижнего Тагила
0:00
Космонавт рассказал о ракетах «Союз», от которых из-за США отказались европейцы
23:44
Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне» — видео
23:25
Актер Александр Числов перестал есть, чтобы его не отравили
23:11
Креста не будет: Покрас Лампас решил совместно с горожанами изменить концепцию

Сейчас читают

Видео: Владелец уникальной суперяхты «Черная жемчужина» впервые показал ее журналистам
Пластический хирург считает, что у Марины Хлебниковой птоз лица
«Она мне по-прежнему не нравится»: Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги