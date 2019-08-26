Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне» в рамках подготовки к праздничному вечеру в честь 50-летия ее коллеги Анжелики Варум. Согласно задумке, гости мероприятия должны исполнить хиты юбилярши, сообщают Дни.ру.

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Буквально за несколько часов до концерта, во время прогона, когда Лолита исполняла самую известную песню Варум «Городок», она неожиданно расплакалась из-за нахлынувших эмоций. Немногочисленные зрители выразили певице поддержку аплодисментами.

К слову, на помощь Лолите Милявской пришла сама Анжелика Варум, которая допела несколько заключительных строчек за нее.

Предположительно, Милявская, исполняя песню, которая многих трогает за душу, вспомнила детство и родной Львов, куда ей закрыта дорога нынешним руководством Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басков поделился совместным снимком с Аллегровой и Лолитой.