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«Теперь уж не отвертеться»: Петров и Милославская отдохнули вместе в Италии

, 2:22 Фото 66

Актеры, продолжая скрывать отношения, разместили фото в своих аккаунтах с одинаковым морским пейзажем.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @actorsashapetrov, @milostasii

Поклонники звезды «Притяжения» Александра Петрова наконец получили доказательство его романа с пока еще малоизвестной его коллегой Стасей Милославской, который актеры упорно скрывают.

Вероятно, если бы они захотели работать в разведке, то их бы не взяли — каждый из них на своей странице в Instagram разместил фото одного и того же живописного пейзажа итальянского города Амальфи.

Instagram @actorsashapetrov

Подписчики тут же вывели влюбленных «на чистую воду».

«Ой, похожая фотография и у Стаси. Рада за вас», — написала одна из них.

«Где-то я видела уже этот закат», — отметила другая.

Instagram @milostasii

Известно, что актеры познакомились во время съемок фильма «Стрельцы», в котором Петров исполнил роль советского футболиста Эдуарда Стрельцова, а Милославская предстала в роли его жены Аллы.

Вероятно, экранные отношения перетекли в настоящие чувства — Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум, с которой встречался около трех лет и знакомые поговаривали об их скором браке.

Про Милославскую известно, что она — уроженка Москвы, закончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась танцами, играла в постановках театральной студии. В 2013 году она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева.

Ее отец — музыкант, композитор и руководитель художественного ансамбля. Родители развелись, когда Стася была еще маленькой. Однако творческие гены папы передались по наследству — девочка закончила музыкальную школу по классу фортепиано и занималась танцами.

Кинокарьера юной актрисы началась в 2014 году после приглашения в сериал «Красные браслеты», в котором она сыграла попавшую в больницу девушку с анорексией. В ее копилке роли в популярных сериалах — «Дом фараона», «Конная полиция» и «90-е. Весело и громко». Также на ее счету главная роль в картине «Коробка», где она сыграла девушку дворового футболиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о расставании Александра Петрова с актрисой Ириной Старшенбаум.

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