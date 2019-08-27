Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь

В начале августа 48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отметили первый день рождения дочки Машеньки. Примерно в тех же числах календаря наследницу телеведущей крестили. Только сейчас в Instagram опубликовали трогательный снимок малышки с таинства.

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Instagram @rr_photo

Лера Кудрявцева на фото держит маленькую Машу на руках и выглядит абсолютно счастливой. Ребенок телеведущей одет в кружевные белые платье и чепчик. На самой знаменитости надето белое платье в черный горошек и повязан голубой платок. Родительница и крещеная позируют в храме. По информации инсайдеров звездное семейство выбрало дочке в качестве крестных: сестру Кудрявцевой — Оксану и шоумена Андрея Разыграева.

« Эта булочка перевернула мою жизнь. Люблю, люблю, люблю. Будь счастлива наша с папой принцесса », — поделилась знаменитость.

У Леры Кудрявцевой помимо годовалой Машеньки есть еще один ребенок — 29-летний Жан. Его артистка родила от Сергея Ленюка — участника музыкальной группы «Ласковый май» — в первом браке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева показала общее фото 29-летнего сына и годовалой дочки.