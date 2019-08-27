«Шустрая белка»: на чемпионате по эндуро в Карелии сразились мотобайкеры из РФ и других стран

По карельскому бездорожью промчались «Шустрые белки». Чемпионат по эндуро вновь собрал лучших мотобайкеров из России и других стран.

Эндуро, что с латинского можно перевести как «вытерпеть, в буквальном смысле испытание даже для подготовленных спортсменов — тотальное бездорожье в нетронутых карельских лесах.

Для них главное не скорость, а преодоление самых сложных препятствий и лучше мест, чем в Карелии для этого не найти. Для экстремалов и их болельщиков — это любимая точка на карте, где на сложном пути к победе найдется место и для романтики.

Гоночный трек был проложен вокруг отеля «Точка на карте. Сортавала» — популярного места отдыха. Здесь и прогулки, и рыбалка, и активный отдых.

Самые захватывающие моменты гонки мотовнедорожников у Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курортное направление Карелии шагнуло на новый уровень.