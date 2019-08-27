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  4. Варнаву в люксовой шубе фанаты едва не перепутали с Лободой

Варнаву в люксовой шубе фанаты едва не перепутали с Лободой

, 17:37 Фото 723

Длинноногих блондинок с «выдающимися» носами действительно можно принять за сестричек, считают юзеры.

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Фото, видео : Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава — звезда Comedy Woman — разместила в Instagram-аккаунте соблазнительное фото. На снимке артистка позирует в белой шубе и держит за ошейник огромного далматинца.

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«Собаки, собаки, собаки… Чем больше хочу, тем больше их вокруг меня. Кто-нибудь мечтает о своем домашнем животном так же сильно, как и я?» — спросила в публикации знаменитость.

Instagram @kativarnava

Снимок пришелся по вкусу не только огромной армии поклонников Екатерины Варнавы, но и ее коллегам по цеху из мира шоу-бизнеса. Певец Сергей Лазарев пришел в восторг от сексуальной длинноногой красотки на фото.

«Ох, какая!!! И я не про собаку», — прокомментировал исполнитель.

Многие фанаты юмористки не преминули отметить — Екатерина Варнава стала очень походить на поп-певицу Светлану Лободу. Действительно, у знаменитостей много похожих черт: идеальные длинные ноги, волосы оттенка «блонд», красивые «выдающиеся» носы.

«Я подумала, это Лобода!»

«Вы здесь очень на Лободу похожи»;

«Лобода?!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава рассмешила поклонников, сравнив себя с мопсом.

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